EMA odobrila posodobljeni cepivi Pfizerja in Moderne proti covidu-19

Evropska agencija za zdravila (EMA) je danes odobrila posodobljeni cepivi proti covidu-19 podjetij Moderna in Pfizer-BioNTech. Novi cepivi delujeta tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti novejši različici omikron, je agencija s sedežem v Amsterdamu zapisala v sporočilu za javnost. EMA je odobrila Pfizerjevo in Modernino cepivo kot enkratni poživitveni odmerek za starejše od 12 let. Ta nova generacija cepiv proti covidu-19 deluje proti prvotnemu sevu koronavirusa ter proti različici BA.1, podrazličici omikrona.

Posodobljeni cepivi po navedbah agencije lahko okrepita zaščito pred več različicami novega koronavirusa in naj bi tako pomagali ohraniti optimalno zaščito pred covidom-19, ko se bo virus razvijal dalje.

Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je v odzivu na odobritev posodobljenih cepiv Pfizerja in Moderne izpostavila, da bosta povečali zaščito državljanov EU jeseni in pozimi. »Naša odobritev bo sledila kmalu,« je še napovedala na družbenem omrežju Twitter.