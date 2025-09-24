Eni iščejo pot do miru, drugi do lastnih ciljev

Splošna razprava svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je včeraj začela tako, kot bi pričakovali. In sicer z nizanjem jasnih, čeprav v glavnem daleč presplošnih stališč, ki pa postavljajo temelje, na katerih naj bi države gradile svojo politiko. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je namreč pozval svet, naj izbere mir, zasidran v mednarodnem pravu.

Daleč najbolj obravnavani temi sta bila genocid v Gazi in vojna v Ukrajini, najdaljši in tudi najbolj samovšečen in hkrati v nasprotju s številnimi načeli ZN pa je bil govor predsednika ZDA Donalda Trumpa. Predsednik ZDA je svoj nastop že s prvim stavkom spremenil v šov, ki bi prej sodil na družbena omrežja kot na zasedanje ZN. V enournem nizanju često nepovezanih misli je bil kritičen do neučinkovitosti ZN, ki da spodbujajo in financirajo ilegalne migracije po svetu, obsodil je zelene politike, podnebne spremembe pa označil za »največjo prevaro v zgodovini«, tiste, ki vanje »verujejo«, pa za neumneže.

Slovenska konstruktivna kritika

Tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je bila odločna v svojih izjavah, a za razliko od Trumpa je svoj nastop v posvetila izboljšanju delovanja ZN v duhu multilateralizma. Jasno je pozvala, da je treba ustaviti genocid v Gazi.