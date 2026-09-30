Eni za nižjo ceno elektrike in plina

Po tisti za bencin in dizel bo nižja cena nastopila še za elektriko in plin, protagonistka pa je spet družba Eni, ki je včeraj napovedala, da bo ponudila za 30 odstotkov nižjo ceno elektrike in plina pri svoji najvišji možni ponujeni tarifi. Ponudba, poimenovana Fixa Time 24 Smart, bo stekla jutri, 1. oktobra, do 24. oktobra pa bo čas za podpis dogovora preko Enijevega ponudnika Plenitude. 30-odstotno znižanje cen bo veljalo dve leti, pri čemer bodo cene surovin ostale nespremenjene, zaradi česar bo Eni vzel nase breme nedavnega zvišanja stroškov za preskrbo z energenti.

Popust bo po Enijevih izračunih znašal letno 100 evrov za plin in 100 evrov za elektriko, torej vsega skupaj 200 evrov letno. Pri tem so se že oglasili pri družbi Enel, kjer opozarjajo, da je njihova ponudba Digital luce, ki predvideva dve leti trajajočo fiksno ceno, že od aprila letos s 108 evri na megavatno uro (MWh) za približno 50 odstotkov nižja od tržne cene na debelo in najnižja ponudba med primarnimi operaterji na nacionalnem trgu.Glede pogonskih goriv je vedno včeraj cenovno kapico na bencin in dizel napovedala tudi družba Q8.

Popust na goriva bo stekel jutri in bo veljal 30 dni, družba naj bi ga nudila s t. i. "modularnim pristopom" upoštevajoč različne realnosti, ki sestavljajo njen sistem distribucije. Pri združenju Assoutenti so po poročanju agencije Ansa to pozdravili, hkrati pa Q8 pozvali, naj sporoči, koliko bo znašal popust in koliko časa bo veljal, saj 30 dni ni dovolj. Ukrepi nekaterih družb so po podatkih ministrstva za podjetništvo in made in Italy prispevali do znižanja cen na črpalkah, saj je povprečna cena bencina zunaj avtocest padla na 2,126 evra na liter, cena dizla pa na 2,335 evra na liter. Na avtocestah je bilo treba za liter bencina plačati 2,180 evra, za liter dizla pa 2,383 evra. Ministrstvo za okolje pa je sporočilo, da od 5. oktobra dalje ne bodo več veljale znižane trošarine na dizel. Nastopile bodo t. i. "mobilne" trošarine in ciljni ukrepi za najbolj prizadete kategorije.