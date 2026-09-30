Na evropskem prvenstvu ne bo Pogačarja

Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih osem kolesarjev, na ženski tri kolesarke. S seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem EP ne bo nastopil. Pogačar na EP ne bo nastopil; čeprav so se v zadnjih dneh sicer pojavila različna namigovanja, je bilo poznavalcem kolesarstva jasno, da je zanj sezone po poškodbi na Vuelti konec.

Moška članska reprezentanca se bo zbrala v petek, 2. oktobra. Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik prihajajo s svetovnega prvenstva v Kanadi.Pridružila se jim bosta Domen Novak, ki je pretekli teden dobro nastopal na dirki po Hrvaški, in mladi Jakob Omrzel, ki se je po uspešni Vuelti poti v Kanado odpovedal tudi zato, da se je lahko kar najbolje pripravil za nastop na domačem prvenstvu.

V vožnji na čas bosta nastopila Tratnik, 17. na SP v tej disciplini, in Roglič.Nastopu se je morala zaradi poškodbe odpovedati tudi Urška Žigart. V ženski ekipi bosta zato ob Niki Bobnar še Špela Kern in Tjaša Sušnik.V ekipni štafeti bodo žensko trojico zastopale Nika Bobnar ter članici reprezentance do 23 let Zoja Ferlež in Pija Galof. Za moško trojko bo dirkal Jaka Marolt, ki nastopa tudi na cestni dirki članov do 23 let in v posamičnem kronometru. Ob njem bosta še Mihael Štajnar in Matic Žumer.