EPP bi izključila Branka Grimsa, ker deluje proti njej

Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Kot je razvidno iz predloga odločitve o takojšnji izključitvi, o kateri bo odločala skupina, slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.

Pri tem spominjajo, da je lani podpisal predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP.

Poleg tega je s člani skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) maja letos soorganiziral dogodek z naslovom Desni večini v Evropskem parlamentu naproti, čeprav mu v EPP tega niso odobrili in so mu prepovedali uporabo logotipa skupine. Dogodek namreč ni bil v skladu z notranjimi pravili EPP.

Očitajo mu tudi, da je pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem javno podprl vlado pod vodstvom Viktorja Orbana iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE) na škodo stranke Tisza, ki je del EPP. S tem pa je izkazal »pomanjkanje spoštovanja do evroposlancev EPP iz te države članice«.