Enoten polnilnik za vse elektronske naprave

Evropski parlament je v torek sprejel direktivo, v skladu s katero bodo do konca leta 2024 v EU uvedli enotni polnilnik za prenosne elektronske naprave. Mobilni telefoni, tablični računalniki in druge naprave bodo opremljene s polnilnikom tipa USB-C. Predlog, ki je po besedah tako komisarke kot evropskih poslancev prijazen do potrošnikov in okolja, je Evropski parlament v Strasbourgu podprl s 602 glasovoma, proti je bilo 13 poslancev, vzdržalo se jih je osem.

Evropejcem bo uvedba enotnega polnilnika poenostavila življenje, saj ne bo več neporabljenih polnilnikov, ki se nabirajo v predalih, prav tako ne bo potrebe po kupovanju polnilnika za vsako napravo posebej, je v razpravi poudarila evropska komisarka Margrethe Vestager.

»Danes je velik dan za potrošnike in za okolje,« pa je dejal malteški evroposlanec Alex Agius Saliba (S&D), ki je vodil pogajanja z Evropsko komisijo in državami članicami. V EU je vsako leto prodanih več kot 400 milijonov novih mobilnih telefonov in drugih malih elektronskih naprav. Zavrženi in neuporabljeni polnilniki pa predstavljajo približno 11.000 ton elektronskih odpadkov na leto, je opozoril.