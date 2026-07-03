KB: po tranzitnem letu bo letošnje v znamenju naložbe

»Tranzitno leto.« Tako je predsednik upravnega sveta KB Delniške Družbe S.p.A. (nekdanja KB1909) Boris Peric opisal poslovno leto 2025, ki ga je v številkah predstavil na včerajšnji redni skupščini delničarjev v Kulturnem domu v Gorici. Po sedmih zaporednih pozitivnih bilancah so lani zabeležili negativni izid v višini 417.152 evrov, ki ga gre dejansko pripisati delnemu odpisu vrednosti naložbe v nepremičninsko družbo Dom za znesek 519.000 evrov. Izid pred obdavčitvijo pa je bil pozitiven in je znašal 188.916 evrov. Delničarji – teh je bilo 16 za skupnih 61,40 odstotka kapitala – so na skupščini na predlog nadzornega sveta, ki ga je iznesel njegov predsednik Alessadro Feri, izgubo prenesli, poleg tega pa so do leta 2028 podaljšali mandat dozdajšnji revizijski družbi DF Audit. Bistveno manj tranzitno pa bo, kot kaže, letošnje leto.

Na skupščini je Peric tudi predstavil novo operacijo KB, ki se je zgodila v zadnjih mesecih. Skupina je namreč prodala 10 % družbe Mipot (za 1,1 milijona evrov, kar je znesek, s katerim so znižali obveznosti do Civibanka, op.av.) podjetju Technobell iz Kopra. S slednjim je KB preko Mipota sodelovala v drugi operaciji, in sicer pri prevzemu večinskega, 51-odstotnega deleža družbe Atech iz Bača pri Materiji v Občini Hrpelje-Kozina, ki je, tako kot Mipot, dejavna na področju elektronike.