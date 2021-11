Erik Masten imenovan v odbor trgovinske zbornice

Svet Trgovinske zbornice za Trst in Gorico je danes izvolil nov odbor, ki bo v mandatu 2021–2026 vodil stanovsko organizacijo s predsednikom Antoniom Paolettijem na čelu. V odbor so bili imenovani tajnik Kmečke zveze Erik Masten (kmetijstvo), Michela Cattaruzza in Massimiliano Ciarrocchi (industrija), Manlio Romanelli (trgovstvo), Dario Bruni (obrtništvo). Sledilo je tudi zasedanje odbora, ki je med svojimi člani za podpredsednika zbornice izvolil Massimiliana Ciarrocchija.

»V preteklih petih letih smo veliko naredili, vsaj toliko, če ne več, pa bo treba postoriti v prihodnjem petletju,« je dejal Paoletti, ki meni, da bodo trgovinske zbornice ključni akterji pri uresničevanju načrta za okrevanje.