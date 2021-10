Erik Masten v novem odboru Trgovinske zbornice

V novem odboru Trgovinske zbornice za Trst in Gorico bo kot predstavnik kmetijskega sektorja v novem petletju sedel tajnik Kmečke zveze Erik Masten. Po petih letih bo tako prvič, odkar sta se Trgovinski zbornici za Trst in Gorico združili, v odboru spet prisoten predstavnik Kmečke zveze. Njegovo imenovanje v svet Trgovinske zbornice so podprli Kmečka zveza, konfederacija kmetov Italije CIA in združenje kmetovalcev Confagricoltura. Kot predstavnik sektorja storitev za podjetja pa je bil v svet Trgovinske zbornice med drugim imenovan Boris Peric.

Erik Masten bo z izvolitvijo v svet Trgovinske zbornice za Trst in Gorico avtomatično sedel v novem odboru. Eno mesto v odboru namreč pripada predstavniku kmetijskega sektorja.