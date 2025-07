Evroposlanci za spomin na žrtve komunizma

Evropski parlament je včeraj na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Dokument, katerega pobudnica je bila slovenska evroposlanka Slovenske demokratske stranke v skupini Evropske ljudske stranke (EPP/SDS) Romana Tomc, je podprlo 357 evroposlancev. 266 jih je bilo proti, 16 pa se jih je vzdržalo.

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč. Slovenske oblasti poziva, naj še naprej preiskujejo prikrita grobišča, vsebuje pa tudi poziv k celovitemu pregledu arhivov jugoslovanskih tajnih služb ter izraža mnenje, da bi se morali z državnim dnem spomina v Sloveniji spomniti na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov, tudi komunizma.

Pobudnica Tomc pravi, da je šlo za »glasovanje o resnici in dostojanstvu«, v levi sredini pa govorijo o rehabilitaciji fašističnih in nacionalističnih režimov.