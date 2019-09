»Evropska unija naj protestira proti pojavom nacizma in fašizma«

V ljubljanski mestni hiši so se danes na letnem sestanku zbrali predstavniki Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945. Med drugim so pripravili pismo za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, v katerem so izrazili pričakovanje, da bo EU protestirala proti današnjim pojavom nacizma in fašizma. Protestno pismo so napisali tudi predsedniku Ukrajine Volodimirju Zelenskemu, ker »so ukinili pomoč žrtvam nacističnega pregona«

Predsednica mednarodnega odbora in predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941 - 1945 Ivica Žnidaršič je v sporočilu za javnost med drugim izpostavila, da so danes zbrani »kot žive priče druge svetovne vojne, v kateri je v Evropi umrlo 55 milijonov ljudi, med njimi so bili tudi naši starši in sorodniki«.

Trpljenje, ponižanje in žalost so pustili za seboj veliko hudih posledic, ki jih izgnanci, prisilni delavci in begunci čutijo še danes, je opomnila.

Čas je sicer zacelil rane, ni pa mogel izbrisati spomina, zato so v društvu ogorčeni, da »se obnavljajo pojavi fašizma in nacizma in divjajo vojne, ki ogrožajo na milijone ljudi, povzročajo begunce in razseljene osebe«.

Ravno preko mednarodnega odbora se po njenih besedah ohranja zavest, da sta bila največji grožnji človeštvu v 20. stoletju nemški in italijanski fašizem in nacizem. Sedanji voditelji sveta pa po njenem premalo naredijo za preprečevanje vojn, ki sprožajo nove milijone beguncev in razseljenih oseb.