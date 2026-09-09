Evropska vesoljska agencija išče industrijskega koordinatorja za Slovenijo

Evropska vesoljska agencija (Esa) je objavila javni razpis za izbor industrijskega koordinatorja, ki bo povezoval slovenska podjetja in druge deležnike z Eso ter prispeval k nadaljnjemu razvoju slovenske vesoljske industrije. Rok za prijavo je 20. oktober.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, bo industrijski koordinator predstavljal pomembno vez med Eso in slovenskimi podjetji ter jim zagotavljal podporo pri vključevanju v evropske vesoljske programe in projekte.

Med drugim bo sodeloval pri prepoznavanju zmogljivosti in potencialov slovenskega vesoljskega sektorja, povezovanju podjetij z Eso in drugimi industrijskimi partnerji ter obveščanju o razpisih, izobraževanjih in drugih priložnostih za sodelovanje.

V sodelovanju s skrbnikom za državo pri Esi bo pomagal organizirati obiske podjetij z namenom ocenjevanja nacionalnih zmogljivosti in trenutnega stanja aktivnosti, povezanih z vesoljem v državi, ter izmenjeval informacije o podjetjih in subjektih, razpoložljivih izobraževanjih in morebitnih priložnostih za oddajo ponudb (angl. Invitation to Tender - ITT).

»Z vzpostavitvijo industrijskega koordinatorja želi Esa okrepiti vključevanje slovenskih podjetij v evropski vesoljski sektor ter spodbuditi nove povezave, razvoj znanja in poslovne priložnosti,« pravijo na ministrstvu.

Rok za prijavo je 20. oktober do 13. ure.