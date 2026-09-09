Za uvod naliv, okrepljeni sunki vetra in padec temperature

Dopoldne so od zahoda prve predfrontalne nevihte, ki so nastale ob vlažnih jugozahodnih tokovih, dosegle Furlanijo - Julijsko krajino, med drugim tudi Goriško in Tržaško. Pojavljali so se krajevni nalivi. Na Tržaškem je povečini padlo okrog 15 litrov dežja na kvadratni meter, na Goriškem so bile količine v glavnem nekoliko manjše. Med nevihtami je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila okrepljene sunke vetra, ki so na pomolu Bandiera dosegli hitrost 90 kilometrov na uro. Temperatura se je prvič spustila. Na pomolu Bandiera je bilo ob 10. uri 28,3 stopinje Celzija, ob 11. in 12. uri pa 20,8 stopinje Celzija, se pravi, da 7,5 stopinje Celzija manj.

Popoldne se bo nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše in močnejše proti večeru in ponoči.

Tudi jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Zapihala bo burja in se bo občutno ohladilo.

Arso in civilna zaščita iz FJK opozarjata na velike količine dežja.