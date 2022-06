Evropski poslanci zavrnili predlog reforme za zmanjševanje izpustov

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili predlog reforme za zmanjševanje izpustov in ga poslali nazaj v razpravo na ravni okoljskega odbora.

Zaradi te odločitve ne bo glasovanj o preostalih predlogih v zvezi s podnebnim svežnjem Pripravljeni na 55, ki so bila predvidena za danes. Ključna sprememba, ki so jo zavrnili evroposlanci, je bil predlog reforme sistema trgovanja z izpusti, ki bi pomenil, da se aktualna shema razširi še na področji gradbeništva in transporta.

Predlog ni uspel zbrati večine, potem ko so mu podporo odrekli poslanci iz vrst socialdemokratov in zelenih, češ da je premalo ambiciozen.

Razočaranje nad odločitvijo poslancev je po glasovanju izrazil glavni pogajalec Evropskega parlamenta Peter Liese, predsedujoči parlamentarnemu okoljskemu odboru Pascal Canfin pa je izrazil prepričanje, da odločanje o preostalih predlogih ni več smiselno, če želi Evropski parlament sprejeti konsistentna stališča glede svežnja Pripravljeni na 55.

Evropski parlament tako danes ne bo odločal oblikovanju novega sklada za pomoč tistim, ki jih najbolj prizadene revščina na področju energije in mobilnosti pri soočanju s povečanimi stroški, kot tudi ne o predlogu, ki bi zahteval, da tuji trgovci plačujejo dajatev za izpuste, ki so nastali med izdelavo proizvoda zunaj EU.

Po Canfinovih besedah bodo nova pogajanja stekla takoj. Dodal je, da je zaenkrat nemogoče napovedati, kdaj lahko poslanci pričakujejo nov predlog.