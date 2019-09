Facebook in Luxottica snujeta »pametna očala«

Ameriški kolos Facebook in družba Luxottica, ki proizvaja svetovno znana očala različnih znamk (čigar glavna tovarna je v Agordu v sosednjem Venetu), skupaj snujeta visoko tehnološko, toda lahko, praktično in prijetno napravo, ki bi lahko v prihodnosti nadomestila pametne telefone. Gre za t.i. »pametna očala«, poroča televizijski program CNBC. Facebook naj bi na projektu delal že dve leti, prav tako družba Luxottica že od leta 2014 sodeluje z velikanom Google. Novi projekt, pri katerem sodelujeta Facebook in Luxottica, se imenuje »Orion«. Prva »pametna očala« pa bi nameravala poslati na trg med letoma 2023 in 2025. Omogočala pa bi lahko sprejemanje telefonskih klicev, prikaz informacij v majhnem vgrajenem ekranu in delovanje streaminga z vgrajeno kamero.

Letos spomladi, točneje 9. maja, smo poročali, da je Mark Zuckerberg nepričakovano obiskal Agordo. Skupno z Leondardom Del Vecchiom, ustanoviteljem in predsednikom družbe Luxottica, je obiskal tamkajšnjo tovarno. Udeležil se je sestanka z najvišjimi predstavniki družbe. Vsebina srečanja je bila neznana in strogo tajna, po vsej verjetnosti je šlo za poslovni sestanek, so takrat poročali tamkajšnji mediji.