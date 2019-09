Facebook napovedal vojno gibanju Casapound

Facebook in Instagram sta včeraj popoldne odstranila s spleta tako uradno stran skrajno desničarskega gibanja Casapound kot tudi strani mnogih njegovih državnih in lokalnih voditeljev. Uprava Facebooka je ob tem pojasnila, da posamezniki in organizacije, ki ščuvajo k sovraštvu in napadajo ljudi na podlagi njihove podobe, nimajo mesta na njihovi platformi. Stranke, politiki in kandidati strank, ne glede na njihovo ideologijo, morajo spoštovati pravila, so sporočili tiskovni agenciji ANSA. Facebook je tudi poudaril, da strani, ki so jih odstranili, v nobenem primeru ne bodo več objavljali.

Profilov pripadnikov Casapound pa (še) ni ukinil Twitter.