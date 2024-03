»Dogovorili smo se, da začnemo delati na skupni kandidaturi Furlanije - Julijske krajine, Avstrije in Slovenije za zimske olimpijske igre leta 2034,« je na novinarski konferenci po današnjem zasedanju skupnega odbora FJK-Slovenija napovedal predsednik deželne vlade Massimiliano Fediga, poroča Ansa. »S predlogom se strinjam, odlična zamisel je, če skupaj kandidiramo kot Italija, Slovenija in Avstrija,« se je strinjala slovenska zunanja ministrica in podpredsednica vlade Tanja Fajon.