Fedriga in Meloni želita zgladiti spor v FJK

Predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in italijanska premierka Giorgia Meloni želita zgladiti politični spor, ki je pred nedavnim nastal znotraj vladajoče desne sredine v FJK, potem ko je minister za deželne zadeve Luca Ciriani v nekem intervjuju kritiziral vodstvo pordenonske bolnišnice in tudi deželno politiko na področju zdravstva, v ozadju pa se bo mnenju mnogih poznavalcev skriva spor med Ligo in Brati Italije glede možnosti tretjega mandata za predsednike dežel. Fedriga, ki pripada Ligi, se je danes v palači Chigi v Rimu srečal s premierko Meloni, ki je vodja Bratov Italije, po njegovih besedah pa je iz srečanja izšla volja po ponovnem zagonu delovanja deželne administracije, ki so ga občani v vseh teh letih zelo cenili. Sam bo v prihodnjih urah sklical srečanje strank desnosredinske večine na deželi, da bi prišli do rešitve, ki naj gre v omenjeno smer, je Fedriga po poročanju agencije Ansa dejal novinarjem po končanem srečanju.

Na področju zdravstva sta Fedriga in Meloni po besedah predsednika deželne vlade našla dogovor glede uredbe o čakalnih vrstah, prav tako bosta državna vlada in dežela skupaj pripravili nacionalni zdravstveni načrt. Vedno po Fedrigovih besedah pa se s premierko nista pogovarjala o vprašanju tretjega mandata za predsednike dežel in avtonomnih pokrajin. Odločitev državne vlade, da se glede zakona pokrajine Trento pritoži na ustavno sodišče, je zanj izključno tehnične narave, drugače sam meni, da imajo dežele s posebnim statutom izključno pristojnost odločati o tem vprašanju, vsekakor se bo zdaj o tem izreklo ustavno sodišče. Drugače je Fedriga prepričan, da število mandatov omeji ljudska volja, sam pa je vedno naklonjen, ko odločajo občani.