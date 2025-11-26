Femicid je postal kaznivo dejanje

Vsak tretji dan je v Italiji ženska žrtev femicida, veliko večino teh umorijo sorodniki. Proti tej družbeni pandemiji so v teku protesti in kampanje osveščanja, politiki pa ni uspelo dokazati popolne složnosti, ki si jo tema zasluži. Zakonski osnutek, ki uvaja zločin femicida, je postal zakon, v senatu pa se je zataknilo pri obravnavi osnutka o spolnem nasilju.

Nov zakon definira femicid, za katerega bo predvidena dosmrtna kazen, kot namerno povzročitev smrti ženske, če moški kaznivo dejanje stori z dejanji diskriminacije ali sovraštva do žrtve, ker je ženska, ali če je kaznivo dejanje usmerjeno v zatiranje uresničevanja pravic oziroma osebnosti ženske. Omenjeno je tudi ne spoštovanje konca sentimentalnega razmerja. Zakon predvideva tudi, da seznani sodstvo o nasilnih moških ne le žrtev, temveč tudi svojce, uvaja pa okrepljeno elektronsko zapestnico, ki sproži alarm na kilometru razdalje in ne več na 500 metrih.

Italijani ubijajo Italijanke

Podatki Istat o nasilju nad ženskami predstavljajo kruto realnost, s katero se morajo soočati ženske. Iz lanskih podatkov izhaja, da je 91,4 odstotka umorov žensk spolno motiviranih. Lani je bilo 106 žrtev femicidov, skupno je bilo ubitih žensk 116. Italijanske ženske ubijajo načeloma (93,4 %) italijanski moški, pri migrantkah je slika bolj zapletena. »Le« polovico (48 %) teh ubijejo sonarodnjaki.