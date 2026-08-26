Zaradi nesreče na avtocestnem priključku nevšečnosti v prometu

Na tržaškem avtocestnem priključku se je v jutranjih urah v smeri proti Miljam pripetila prometna nesreča, zaradi katere so za več ur zaprli cestni odsek, kar je povzročilo nekaj težav v prometu. Tik pred izvozom za industrijsko cono (Ul. Malaspina) naj bi voznik oldtajmerja izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v drog javne razsvetljave, ki se je zaradi tega nevarno nagnil na drugo cestišče. Posredovali so gasilci in odstranili drog. Poleg gasilcev so bili na kraju še lokalni policisti in osebje družbe, v pristojnosti katere je omenjeni cestni odsek.

Zaradi zaprtja odseka avtocestnega priključka v obe smeri so vozila preusmerjali v Ul. Caboto, kar je na območju industrijske cone povzročalo nevšečnosti.