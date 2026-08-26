V morju Pri čupah zabeležili prisotnost mikroalge Ostreopsis ovata

V okviru rednega spremljanja kakovosti morske vode je deželna agencija za okolje ARPA obvestila deželno direkcijo za zdravje, socialne zadeve in invalidnost ter Občino Devin - Nabrežina o prisotnosti mikroalge Ostreopsis ovata v morju pri nabrežinski plaži Pri čupah.

V vzorcu vode, ki so ga odvzeli 24. avgusta, so analize potrdile prisotnost vrste Ostreopsis ovata s koncentracijo 10.120 celic na liter, kar je nekoliko nad predvidenim pragom 10.000 celic na liter. Nekoliko povišana raven zahteva previdnost, vendar trenutno še ne upravičuje prepovedi kopanja, je potrdil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in dodal, da dogajanje budno spremljajo in da gre pojav pripisati najbrž visokim temperaturam. Župan je spomnil, da je bilo podobno tudi poleti leta 2020 in konec avgusta 2023, ko so bile koncentracije precej večje.

Agencija ARPA bo meritve ponovila jutri (četrtek) in v ponedeljek, 31. avgusta. Če bi se prisotnost alg povečala, bo župan odredil začasno prepoved kopanja.

Ostreopsis ovata je morska mikroalga, značilna za topla in tropska podnebja, ki se v zadnjih letih vedno pogosteje pojavlja tudi na naših obalah. Ob velikih koncentracijah je lahko nevarna za zdravje kopalcev in morskega ekosistema. V primeru vdihavanja lahko povzroči težave z dihali, katerim lahko sledijo vročina, slabo počutje in bruhanje. Ob stiku s kožo pa niso redke alergijske reakcije. Njeno cvetenje lahko ogroža tudi školjke, morske ježe, mehkužce in rake.