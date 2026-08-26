S knjigo o Kosovelu bodo počastili Borisa Pahorja

Tržaški pisatelj Boris Pahor se je rodil na današnji dan pred 113 leti. V svojem bogatem in neverjetno dolgem življenju (umrl je leta 2022, star 108 let) je napisal veliko literarnih del, v prvi vrsti romanov, kot so Nekropola, Mesto v zalivu, Spopad s pomladjo. Med njegovimi esejističnimi deli pa posebno mesto zaseda knjiga Srečko Kosovel - Pričevalec zaznamovanega stoletja. Knjiga je izšla leta 2008 pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in bila kmalu razprodana.

V petek bodo v Kopru predstavili njen ponatis, ki ga je marsikdo nestrpno pričakoval. Pahor je namreč v knjigi zbral številne zanimive informacije o kraškem pesniku in poteh, ki so ga vodile v Trst. O knjigi bo govor ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju (Kidričeva 19). Predstavila jo bo Tatjana Rojc, sourednica knjige in avtorica spremne besede. Poklon Borisu Pahorju bodo sooblikovali igralca Maja Blagovič in Radoš Bolčina ter glasbenici Maja Janjić in Tatjana Jercog.