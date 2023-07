Finančni policisti in cariniki zasegli helikopter

Finančni policisti in cariniki iz Pordenona so zasegli helikopter v lasti nekega tamkajšnjega društva, ki deluje na kulturno-rekreativnem področju. Uporabljali so ga za turistične prelete. S helikopterjem, vrste robinson R44 II, je društvo razpolagalo od leta 2017. Finančni policisti in cariniki so na helikopterju odkrili originalne ameriške oznake, pri čemer so ugotovili, da so ga nezakonito pretihotapili v Italijo. Helikopter so zasegli, lastniki pa tvegajo globo, ki dosega dvakratni do desetkratni znesek utajenih carinskih pristojbin.