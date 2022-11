Finančni policisti zasegli 241.000 plišastih igračk

Finančni policisti so na državni cesti št. 13 Pontebbana v občini Naborjet-Ovčja vas na Trbiškem ustavili poljski tovornjak. Namenjen je bil v srednjo Italijo. Po pregledu tovora so odkrili, da prevaža več kot 241.000 ponarejenih plišastih igračk disney in pokémon. Ugotovili so, da so bile na njih lažne oznake. Voznika so ovadili, tovornjak in tovor igračk pa so zasegli. Gre za dobre ponaredke, so sporočili finančni policisti, ki bi lahko zlahka zavajali končne uporabnike, saj skorajda ne bi bilo dvomov o njihovi pristnosti.