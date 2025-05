Fincantieri sklenil še eno uspešno leto

Delničarji ladjedelniške družbe Fincantieri so se včeraj (14. maja) sestali na skupščini in med drugim izvolili nov upravni odbor. Sklenili so med drugim, da izvršnemu direktorju Pierroberta Folgiera potrdijo še en mandat na čelu največje evropske ladjedelniške družbe, ki ima svoj sedež v Trstu. V upravnem odboru je sedem članov, ki jih je na svoji listi kandidiral večinski delničar, Državna investicijska banka CDP Equity, v lasti katere je 71,26 % delniškega kapitala družbe Fincantieri.

Na skupščini so delničarji odobrili računovodski izkaz za proračunsko leto 2024, ki ga je družba Fincantieri zaključila z dobičkom v višini dobrih 37 milijonov evrov. Od tega bodo 5 odstotkov vložili v zakonsko rezervo, preostalih 35 milijonov evrov pa v izredno rezervo. Ladjedelniška družba skratka posluje uspešno in tudi prvi poslovni rezultati za letošnje leto kažejo, da se trend nadaljuje.

»Prvo trimesečje se je sklenilo z najboljšim rezultatom v naši zgodovini,« je delničarjem povedal Folgiero. Prihodki med letošnjim januarjem in marcem so bili za 35 višji kot lanski v istem času. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v prvem trimesečju dosegel 154 milijonov evrov, kar predstavlja pomenljivo rast. Novih naročil je za 11,7 milijarde evrov (v enakem obdobju lani jih je bilo za 0,5 milijarde).