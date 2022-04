Finci vse bolj prepričani za članstvo v Natu

Finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen je danes dejala, da je »zelo verjetno«, da bo Finska zaprosila za članstvo v Natu, četudi odločitev še ni sprejeta. Rusija je medtem danes še enkrat posvarila pred »posledicami«, če bi se Finska in Švedska pridružili vojaškemu zavezništvu. »Zdi se, da so se prebivalci Finske že odločili in da velika večina podpira članstvo v Natu,« je povedala za britanski Sky News.

Ruska invazija na Ukrajino je na Finskem in Švedskem povzročila preobrat v javnem in političnem mnenju glede dolgoletne politike vojaške nevtralnosti. Finska premierka Sanna Marin je v sredo dejala, da se bodo »v nekaj tednih« odločili, če bo Finska zaprosila za članstvo v Natu, o pridružitvi pa razpravlja tudi Švedska.

Rusko zunanje ministrstvo medtem svari pred posledicami, če bi se Finska in Švedska odločili za vstop v Nato. »Zavedati bi se morali posledic takšnega koraka za naše bilateralne odnose in za celotno strukturo evropske varnosti,« je danes dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Finska vlada upa, da bo v prihodnjih tednih dosegla parlamentarno soglasje o vprašanju vstopa v Nato. Številni analitiki predvidevajo, da bi Finska lahko predložila prošnjo za vstop v Nato še pred junijskim vrhom zveze.

Vsako prošnjo za članstvo v zavezništvu mora sprejeti vseh 30 držav članic Nata, kar sicer navadno lahko traja od štiri mesece do enega leta.