Finska bo predvidoma v nedeljo uradno zaprosila za članstvo v Natu

Finska bo predvidoma že v nedeljo zaprosila za članstvo v Natu, poroča časopis Il Corriere della Sera. Vest sta obelodanila danes na tiskovni konferenci finski predsednik Sauli Niinistö in premierka Sanna Marin. Zavzela sta se, da mora Finska čim prej zaprositi za članstvo v zavezništvu, in to brez oklevanj. »Članstvo v Natu bi okrepilo varnost Finske. Kot članica Nata bi Finska okrepila celotno obrambno zavezništvo. Finska mora brez obotavljanja zaprositi za članstvo v Natu,« sta sporočila. Uradno odločitev naj bi v nedeljo sporočil poseben odbor.

Gre za pomembno spremembo politike na Finskem, ki jo je spodbudila ruska invazija na Ukrajino. Finska, ki si z Rusijo deli 1300 kilometrov kopenske meje, je sicer doslej vztrajala, da ne bo del Nata. Podobno odločitev se v prihodnjih dneh pričakuje tudi na Švedskem.

Javna podpora članstvu na Finskem in Švedskem zadnjih nekaj tednov raste. Anketa finske javne radiotelevizijske družbe Yle je pokazala, da vstop v Nato podpira 76 odstotkov Fincev. To je precej več kot v preteklih letih, ko se je delež podpornikov vstopa v Nato na Finskem večinoma gibal med 20 in 30 odstotki.

Podpora vstopu v zavezništvo se je povišala tudi na Švedskem, čeprav na nekoliko nižji ravni - vstop v Nato podpira približno polovica Švedov. Podporo članstvu Finske in Švedske je že izrazilo več držav, pa tudi sama zveza Nato, močno nasprotovanje tovrstni širitvi Nata pa je izrazila Rusija, ki naj bi v odgovor okrepila svojo obrambo v regiji.

Ruske sile medtem danes še naprej krepijo napade na vzhodu Ukrajine in so po navedbah ukrajinske strani osvojile nekatera območja v Donbasu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj sicer zagotovil, da se bo za Ukrajino vojna končala šele, ko bo znova zavzela vsa okupirana območja. Ukrajinski generalštab je danes sporočil, da ruski vojaki nadaljujejo ofenzivo na vzhodu države z namenom prevzetja nadzora nad območji Doneck, Lugansk in Herson, da bi tako vzpostavili kopenski koridor s polotokom Krim. O napadih poročajo predvsem iz mest Severodoneck, Liman, Bahmut, Avijivka in Kurahove. Kot so priznali, so ruski vojaki dosegli delni uspeh na območju Severodonecka.