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Nocoj ob 21. uri se začenja 24-urna stavka železničarjev

Nastale bodo lahko zamude in odpovedi vlakov

Spletno uredništvo |
Rim |
7. sep. 2026 | 17:48
    Nocoj ob 21. uri se začenja 24-urna stavka železničarjev
    Železniška proga med Nabrežino in Križem (ARHIV)
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V Italiji se bo nocoj ob 21. uri začela 24-urna stavka v železniškem sektorju, ki bi lahko povzročila zamude in odpovedi vlakov. Trenitalia poziva potnike, naj se pred odhodom na postajo pravočasno pozanimajo o razmerah. Informacije o povezavah so na voljo na aplikaciji Trenitalia, v rubriki Infomobilità na spletni trani trenitalia.com, na družbenih omrežjih in spletnih kanalih skupine italijanskih železnic (FS) ter na brezplačni telefonski številki 800 892 021. Informacije nudijo tudi na blagajnah in informacijskih točkah na postajah, prek avtomatov in v turističnih agencijah.

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