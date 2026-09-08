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Kronika

V novo skulpturo na Kozini se je ujel otrok

Reševali so ga gasilci, ki so sprostili enega od stebrov fontane in mu omogočili, da je varno stopil na prosto

Spletno uredništvo |
Kozina |
8. sep. 2026 | 10:06
    V novo skulpturo na Kozini se je ujel otrok
    Iz nove fontane na mestnem trgu na Kozini so gasilci reševali otroka (PGD MATERIJA)
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Sprehod po novem mestnem trgu na Kozini se je v soboto spremenil v pravo malo dramo, poročajo Primorske novice. Le dva dni po odprtju nove ploščadi je v notranjosti skulpture ostal ujet otrok, ki so ga morali reševati gasilci. Na srečo se je vse dobro končalo. Otrok se ni poškodoval. Avtor fontane, ki mu prikimava tudi hrpeljsko-kozinska županja, pa opominja, da gre za spomenik, ki ni namenjen plezanju.

Nenavaden dogodek se je zgodil v soboto zvečer, malo pred 20.uro, ko je občina na Mestnem trgu priredila osrednjo zabavo ob občinskem prazniku. Iz PGD Materija so sporočili, da je otrok zlezel v notranjost skulpture in tam ostal ujet. Na pomoč mu je nemudoma priskočilo sedem gasilcev iz Materije in pet iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, pa tudi policisti s Kozine. Ker je bil umik iz ozke odprtine nemogoč, so morali gasilci uporabiti tehnično opremo. Sprostili so enega od stebrov fontane in otroku omogočili, da je varno stopil na prosto.

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