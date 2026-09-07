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Telekomunikacije

V Sloveniji motnje v delovanju mobilnega omrežja A1

Kot so sporočili iz operaterja, njihove ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako

STA |
Ljubljana |
7. sep. 2026 | 18:21
    V Sloveniji motnje v delovanju mobilnega omrežja A1
    Fotografija je simbolična (ANSA)
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Na območju celotne Slovenije prihaja do motenj v delovanju mobilnega omrežja A1. Kot so sporočili iz operaterja, njihove ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujejo za nevšečnosti in se jim zahvaljujejo za razumevanje.

Izpad po celi državi se je po poročanju Dela zgodil nekaj pred 15. uro. O težavah po njihovih navedbah poročajo tudi uporabniki operaterja HoT in operaterja Bob.

Omrežje družbe A1 Slovenija je 27. februarja letos že doživelo večji izpad, zaradi katerega so bile približno tri ure nedosegljive mobilne, fiksne in televizijske storitve. Težave so se tedaj začele nekaj minut po 16. uri, storitve pa so ponovno nemoteno delovale okoli 19.30, so spomnili pri časniku.

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