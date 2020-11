FJK: 1018 okužb, 28 žrtev

V FJK so danes ob 7522 testiranjih (včeraj jih je bilo 6680) potrdili 1018 okužb z virusom SARS-CoV-2. Delež pozitivnih brisov je danes bil nekoliko nižji, 13,53-odstoten, medtem ko je včeraj znašal za slabih 18 %. Umrlo je 28 bolnikov s covidom-19, včeraj pa je žrtev bilo 18.

Podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi je tudi danes pojasnil da delež današnjih okužb predstavljajo okužbe, ki so jih v preteklih tednih potrdili v zasebnih laboratorijih in so jih šele sedaj vnesli v sistem.

Od začetka pandemije se je v FJK okužilo 22.940 ljudi: 9475 na Videmskem (+469), 5949 na Tržaškem (+137), 4500 na Pordenonskem (+274) in 2719 na Goriškem (+124). Tem je treba prišteti 297 ljudi izven dežele.

Trenutno je v FJK 12.380 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 505 bolnikov s covidom-19, na intenzivni negi jih leži 54 (6 več kot včeraj). Skupno je doslej umrlo 608 bolnikov s covidom-19, in sicer 260 v Trstu, 183 v Vidmu, 144 v Pordenonu in 21 v Gorici.

Doslej je ozdravelo 9952 bolnikov s covidom-19, takih, ki ne kažejo več simptomov, a še niso dočakali negativnega brisa, je 205, v samoizolaciji pa je 11.616 ljudi.