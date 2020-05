FJK: 9 novih okužb, 4 smrtne žrtve

V FJK se nadaljuje pozitivno obdobje, v katerem beležijo nizko število novih okužb s koronavirusom. Danes so potrdili devet novih primerov (pet več kot v ponedeljek) s koronavirusom in štiri smrtne žrtve (dve več kot dan pred tem), vse na Tržaškem, število umrlih zaradi covida-19 od začetka epidemije je tako naraslo na 303 (163 v Trstu, 73 v Vidmu, 63 v Pordenonu in štirje v Gorici).

Skupno so doslej našteli 3085 primerov okužbe: 1292 na Tržaškem (osem več kot v ponedeljek), 958 na Videmskem (+ 1), 646 na Pordenonskem (brez novih primerov) in 189 na Goriškem (brez novih primerov). Skupno je okrevalo 1668 ljudi (116 več kot v ponedeljek), dodatnih 130 (– 4) nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi ležijo štirje bolniki (kot v ponedeljek), v ostalih oddelkih 120 pacientov ( – 10), v domači izolaciji pa je 860 ljudi (– 55).