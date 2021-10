FJK bo državi namenjala manj denarja

Deželna uprava Furlanije - Julijske krajine je pripravljena na podpis dogovora z italijansko vlado, ki bo Deželi v prihodnjih petih letih omogočil prihranek v višini dveh milijard in štirih milijonov evrov zaradi skoraj razpolovljene vsote, ki jo FJK plačuje v okviru soudeležbe pri saldu javnofinančne bilance. To je rezultat pogajanj med FJK in vlado, ki ga je danes dopoldne na plenarni seji predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga obrazložil članom deželnega sveta, ki so na koncu tudi soglasno sprejeli svetniško pobudo, na podlagi katere so Fedrigo pooblastili, da podpiše dogovor z državno vlado.

Pogajanja z državo so trajala več mesecev, na koncu pa je prišlo do sporazuma, na podlagi katerega bo FJK v prihodnjih petih letih v državno blagajno prispevala bistveno manjšo vsoto kot doslej: prihodnje leto in v letu 2026 bo v javnofinančno bilanco namenila 432,70 milijona evrov, v letih 2023, 2024 in 2025 pa po 436,70 milijona. Doslej pa je vplačevala vsoto, ki je z leti stalno naraščala: leta 2011 je znašala 370 milijonov evrov, leto pozneje že 686 milijonov, leta 2014 966 in leta 2015 945 milijonov, leta 2019 pa se je ponovno znižala na 686 milijonov. Italijansko ministrstvo za gospodarstvo in finance je v izhodišču zahtevalo, naj FJK državi vsako leto nameni 836 milijonov evrov za obdobje desetih let, kar je deželna uprava označila kot nesprejemljivo, saj bi načelo finančno zmogljivost Dežele in ji onemogočilo konkretno izvajanje avtonomije. Zato so stekla trda pogajanja z vlado, ki so na koncu privedla, da bo Dežela namenila vsoto, ki je za 403,30 milijona evrov nižja od tiste, ki jo je predlagalo finančno ministrstvo. V odstotkih se bo prispevek FJK v državno blagajno od sedanjih 13,3 zmanjšal na 6,74 odstotka, poudarja Fedriga.