FJK bo na Expu v Dubaju iskala vlagatelje

Italijanski paviljon na svetovni razstavi Expo, ki jo tokrat gosti Dubaj, bo v petek, 25. februarja, imel tudi »pridih« Furlanije - Julijske krajine. V programu italijanskega paviljona, ki so ga poimenovali Regional Day, se bo namreč predstavila tudi naša dežela. Ob tej priložnosti se bo zvrstilo tudi več bilateralnih srečanj med predstavniki deželnih ustanov, podjetij in izobraževalnih oz. raziskovalnih institucij, tako javnih kot zasebnih, z mednarodnimi investitorji, ki bodo tako spoznali potencial FJK.

V petek se bo v Dubaju mudil tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Njegova prisotnost na Expu je očitno tudi razlog, zaradi katerega Fedrige v četrtek ne bo na podelitvi odlikovanj, ki jih je slovenski predsednik Borut Pahor, kot znano, namenil peterici posameznikov – poleg omenjenega so to še senatorka Tatjana Rojc, tržaški župan Roberto Dipiazza ter predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Ksenija Dobrila (SKGZ).

Predsednik deželne vlade Fedriga je danes, 21. februarja, naznanil, da so deželni dan na Expu zasnovali na podlagi treh glavnih adutov FJK, to so logistika, raziskovanje in turizem, ki se tako ali drugače povezujejo tudi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi na deželnem ozemlju. V Dubaju bo guverner FJK med drugim predstavil priložnosti za investicije v tržaško Staro pristanišče. Na deželnem dnevu na Expu se bo med drugimi predstavila tudi tržaška visoka šola Sissa, ki je leta 2019 podpisala sporazum s centrom za raziskovanje kvantne teorije iz Abu Dabija.