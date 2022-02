FJK ima velik potencial rasti

Furlanija - Julijska krajina morda ne skrbi veliko za samopromocijo, vendar ima velik potencial rasti, zlasti njen pristaniški sistem pričakuje dodatne nove investicije, dežela pa je most za Evropo in zgled za Italijo. To je bilo med drugim rečeno na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaiu, kjer je danes potekal dan Furlanije - Julijske krajine.

Da je FJK zaradi svojih značilnosti in obmejne lege naravni most za Evropo in Vzhod, se mora zahvaliti tudi svojemu pristaniškemu sistemu, je dejala italijanska ministrica za dežele Mariastella Gelmini na slovesnosti v italijanskem paviljonu v Dubaiu, kjer je opozorila tudi, da bosta leta 2025 Gorica in Nova Gorica predstavljali evropsko prestolnico kulture.

Po besedah predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige FJK morda ne skrbi veliko za samopromocijo, vendar ima tudi ogromno sposobnost rasti in vanjo prihaja zelo veliko tujih investitorjev in multinacionalk, medtem ko prvi mož tržaške pristaniške uprave Zeno D’Agostino računa, da bo prišla približno milijarda evrov investicij, verjetno tudi več, če se upošteva še 400 milijonov, ki bodo prišli na podlagi načrta za okrevanje in odpornost. Ob pristanišču pa je tu še industrija, npr. družba Danieli, katere izvršni direktor Rolando Paolone je dejal, da so v stanju proizvajati t.i. zeleno jeklo, saj imajo za to na voljo tehnologijo, potrebne bodo sicer velike investicije in državna pomoč.