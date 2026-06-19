Na Visoki Beli Špici so reševali plezalca

Gorski reševalci so danes med 11.40 in 14.30 s pomočjo helikopterja izvedli zapleteno reševalno akcijo na Visoki Beli Špici, kjer se je v padcu poškodoval slovenski plezalec, star približno trideset let.

Plezalec se je vzpenjal kot vodja naveze, v še nepojasnjenih okoliščinah je padel približno 150 metrov pod vrhom Visoke Bele Špice, na višini 2250 metrov. V padcu se je resneje udaril v prsni koš in druge dele telesa.

Prvi gorski reševalec se je spustil iz helikopterja za petdeset metrov in se tako približal plezalcu. Kmalu zatem se je pridružila še zdravnica, ki je ponesrečencu dala zdravila proti bolečinam.

Plezalcu so nudili dodatno prvo pomoč pri Bivaku Gorizia, od tod pa so ga odvedli v videmsko bolnišnico. Njegova soplezalka se je vrnila v dolino z drugo navezo, ki se je vzpenjala na istem območju.