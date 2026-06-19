Proti vročini nujno pitje vode in mirovanje

V Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji se je včeraj začelo prvo izrazitejše obdobje poletne vročine. V FJK bodo temperature naraščale do prihodnje srede, ko se bo ozračje v nižinskih območjih segrelo tudi do 38 stopinj Celzija. Ob obali bo popoldanska sapica sicer nekoliko blažila dnevno vročino, vendar bo zato toliko bolj obremenjujoče ponoči, saj se temperature ne bodo spustile pod 25 stopinj.

Deželna agencija za okolje Arpa opozarja, da bo naraščalo tudi bioklimatsko neugodje, ki ga spremljajo z indeksom Thom. Vpliv vremena in podnebja na počutje in zdravje ljudi bo bodisi v ravninskem svetu bodisi ob morju največje konec tedna, beg pred vročino na višje lege pa bo le delno pomagal, saj se bo ozračje močno segrelo tudi v višjih legah.

Podoben vremenski razvoj pričakujejo tudi po vsej Sloveniji. Agencija RS za okolje (Arso) je do začetka julija izdala rumeno opozorilo, saj se bodo najvišje dnevne temperature ves čas sukale med 30 in 34 stopinjami Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bodo temperature od nedelje dosegale in presegale 35 stopinj. Po pojasnilih meteorologa Branka Gregorčiča bodo tudi jutra zelo topla, ponekod celo tropska.

Pitje vode in počivanje v senci

Vročinski vladi najbolj ogrožajo starejše, nosečnice, kronične bolnike, prebivalce gosto pozidanih mestnih območij in delavce na prostem. Pri naštetih lahko namreč pretirana izpostavljenost vročini povzroči akutno dehidracijo, izčrpanost, glavobol, vrtoglavico, slabost, mišične krče in v najhujšem primeru vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

V najbolj vročem delu dneva, zlasti med 10. in 17. uro, se je zato treba umakniti v senco ali hladen prostor, fizične napore pa prestaviti na zgodnje jutro ali večer. Priporočljiva so lahka in zračna oblačila, pokrivalo, sončna očala in krema z zaščitnim faktorjem najmanj 30.

Najpomembnejše ostaja redno pitje vode, še preden se pojavi žeja. Stanovanja je najbolje zračiti ponoči in zgodaj zjutraj, čez dan pa zapreti okna in spustiti senčila. Sočasno je treba pozornost nameniti ljudem, ki živijo sami, saj lahko že kratek telefonski klic ali obisk prepreči resen zaplet.