Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 9538 testov na koronavirus, s katerimi so odkrili 1947 novih okužb. Točneje so opravili 2469 PCR-testov, s katerimi so odkrili 166 novih okužb. Opravili so še 7069 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 1781 primerov.

Na intenzivni negi se zdravi 12 pacientov (včeraj 11), na ostalih oddelkih pa jih je 241 (včeraj 237). Umrle so štiri osebe, okužene s koronavirusom.