Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 7530 testov na koronavirus, s katerimi so odkrili 1715 novih okužb. S PCR-testi so odkrili 384 novih okužb, s hitrimi antigenskimi testi pa 1331.

Na intezivni negi se zdravi še šest pacientov (dva manj kot včeraj), na navadnih oddelkih pa je teh 157 (tako kot včeraj). Umrl ni noben bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.