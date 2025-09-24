FJK z največjim konsolidiranim zaključnim računom v Italiji

Konsolidirani zaključni račun dežele Furlanije - Julijske krajine za leto 2024 znaša 1.500.317.309,50 evra dobička, kar je 27,46-odstotka več v primerjavi z letom 2023, ko je znašal 1.177.000.000 evrov. Dokument je včeraj odobril razširjeni stalni odbor deželnega sveta za proračun in finance, po besedah odbornice za finance Barbare Zilli gre za najtežji tovrsten zaključni račun v Italiji, saj obsega kar 36 realnosti. Po novem so med le-temi tudi šola za usposabljanje v okviru enotne uslužbenske ureditve, združenje Teatro Pordenone, goriška Hiša filma, konzorcij za furlansko šolo mozaika in fundacija gledališča Giovanni da Udine.