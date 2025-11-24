Fotoaparat papeža Frančiška prodali za 6,5 milijona evrov

Na dražbi na Dunaju so pred dnevi za 6,5 milijona evrov prodali fotoaparat, ki je bil v lasti pokojnega papeža Frančiška. V skladu z njegovo željo bo izkupiček od prodaje namenjen dobrodelnim organizacijam, fotoaparat Leica M-A pa je na dražbi za kar stokrat presegel svojo prvotno vrednost.

Fotoaparat je papežu Frančišku leta 2024 podarilo podjetje Leica Camera AG in je bil skoraj nerabljen. Fotoaparat in objektiv nosita serijsko številko 5000000, saj je po navedbah direktorja podjetja Alexandra Sedlaka tradicija, da se takšne značilne, okrogle serijske številke rezervira za posebne modele fotoaparatov, ki jih pogosto prejmejo izjemne osebnosti.

Približno desetminutna dražba je bila nedvomno ena najbolj razburljivih v zgodovini naše dražbene hiše in vsekakor vredna tega izjemnega predmeta.

Po navedbah organizatorjev sta se na dražbi, ki je potekala preko telefona, za fotoaparat potegovala dva dražitelja, imena končnega kupca pa niso razkrili.