Frančiška pozdravili rimske ulice in odrinjeni

Posmrtne ostanke pokojnega papeža Frančiška so prenesli v rimsko baziliko Marije Snežne za pokop v preprosti grobnici, kamor so jih prepeljali v sprevodu »papamobila«, na katerem je bila krsta, in drugih vozil po končani pogrebni maši in obredih slovesa na Trgu sv. Petra. Med vožnjo po rimskih ulicah in trgih je sprevod vozil s papeževo krsto pričakalo in pozdravilo veliko število ljudi, medtem ko so iz Vatikana sporočili, da je pogrebni maši na Trgu sv. Petra in v neposredni bližini le-tega sledilo okoli 250.000 ljudi, somaševalo pa je okoli 4000 duhovnikov in tisoč škofov, prisotnih pa je bilo 162 državnih delegacij.

Ob vhodu v baziliko Marije Snežne je papeževo krsto pričakala tudi skupina revežev, brezdomcev, migrantov, zapornikov, transspolnih oseb, skratka oseb, ki so odrinjene oz. na obrobju, v rokah so nosili bele vrtnice v zahvalo za bližino, ki jo je pokojni papež vedno izkazoval najšibkejšim. Željo po pokopu v tej rimski baziliki, ki jo je Frančišek vedno obiskoval ter molil pred Marijino ikono vsakič, ko se je odpravljal na kako pastirsko potovanje oz. se vračal z njega, je papež izrazil v svoji oporoki. Pokopa niso spremljale kamere, prisotni so bili le nekateri kardinali, obred pa je vodil kardinal kamerlengo Kevin Farrell.Grob papeža Frančiška v baziliki Marije Snežne bo možno obiskati že od nedelje, 27. aprila, ko so med drugim napovedane tudi večernice ob prisotnosti kardinalskega zbora.