Friedrich Merz šele v drugem poskusu postal nemški kancler

Nemčija ima novega kanclerja, porodni krči "male velike koalicije" pa so posebno boleči. Predstavnik krščanskih demokratov CDU-CSU Friedrich Merz bo na kanclerskem mestu nasledil Olafa Scholza, s katerim sta se danes rokovala, glasovanje v bundestagu pa se je sprevrglo v pravo dramo. Prvič v zgodovini se je namreč zgodilo, da kandidat za kanclerja v prvem krogu ni bil izvoljen, za absolutno večino 316 glasov (poslancev je 630) mu jih je zmanjkalo šest (310 jih je bilo za, 307 pa proti, trije so se vzdržali). Po izračunih naj bi mu 18 poslancev koalicije CDU-CSU in socialdemokratov SPD obrnilo hrbet. Nato so se vodje poslanskih skupin dogovorili, da drugi krog izpeljejo še istega dne, čeprav je skrajno desna stranka AfD glasno zahtevala ponovne parlamentarne volitve. V drugem krogu je Merz zbral 325 glasov.

Predvsem v vrstah SPD se je takoj po prvem tajnem glasovanju začelo poizvedovati, kdo so tisti poslanci, ki Merza niso podprli. Ugibalo se je tudi, ali je šlo za protest proti samemu Merzu ali pa proti novemu vodji SPD Larsu Klingbeilu, prihodnjemu finančnemu ministru. Veljaki obeh koalicijskih strank so na svoje apelirali, da vsa Evropa in svet gledata na to glasovanje, saj da Evropska unija potrebuje močno nemško vlado. V drugem poskusu je koalicija strnila vrste, Merz bo zvečer prisegel, pot vladne koalicije pa se začenja v strmino.