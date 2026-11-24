Videmski odvetnik Luca Campanotto je v imenu furlanske jezikovne skupnosti na pritožbeno sodišče vložil zahtevek za ustavno presojo novega volilnega zakona. Pobuda sodi v sklop zahtevkov vsedržavne Mreže za svobodno in enakopravno glasovanje, ki postavlja pod vprašaj ustavnost nove volilne zakonodaje.

»V pritožbi sem namenil pozornost predvsem členu volilnega zakona, ki določa 20-odstotni volilni prag na deželni ravni za stranke ali liste, izraz jezikovnih manjšin,« nam je dejal Campanotto. Takšen volilni prag v avtonomnih deželah, kjer prebivajo manjšine, se mu zdi neskladen z ustavo. Odvetnik v svoji pritožbi ne omenja vprašanja plurinominalih volilnih okrožij, in to zato, ker nov zakon za Furlanijo Julijsko krajino določa eno samo okrožje tako za senat, kot za poslansko zbornico.

Manjšinski volilni prag v resnici prizadene furlansko, predvsem pa slovensko skupnost. Medtem ko bi lahko Furlani, vsaj na papirju, lahko s svojo stranko ali volilno listo presegli 20 % glasov, je to za Slovence nemogoče. To bo najbrž osrednje vprašanje ustavne pritožbe s strani slovenske manjšine, če bo sicer sploh prišla.