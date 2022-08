Gasilci iz soteske rešili pasji mladički

Gasilci iz Tolmeča so sinoči posredovali v občini Lauco v Karniji, kjer sta dva mlada kužka padla v sotesko reke Pichions. Med sprehajanjem po gozdu z gospodarjema sta se zagnala v tek in zdrsnila na skali, ki je bila spolzka, pri čemer sta padla v sotesko reke Pichions, od koder si nista več mogla pomagati.

Gasilci so se z jamarsko tehniko spustili do omenjenih dveh mladičk, 4- oz. 6-mesečne Luane in Perle, ju privezali na vrv in potegnili na varno, kjer sta ju pričakala srečna gospodarja. Obe sta bili nepoškodovani.