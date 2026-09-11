Ob ponovnem zaprtju padriškega predora dolge kolone s Krasa proti Trstu

Danes zjutraj je s Krasa proti Trstu nastal prometni kolaps. Dolge kolone vozil so nastajale pred padriškim predorom, za katerega je bilo za sinoči napovedano, da bo po vzdrževalnih delih spet prevozen, medtem ko so ga sinoči ob 18. uri ponovno zaprli za promet za teden dni. Zastoji so nastajali na nekdanji Trbiški cesti in tudi na Novi cesti za Opčine. Gre med drugim za posledico zaprtja Furlanske ceste, so potrdili lokalni policisti, ki je od včeraj, kot smo poročali, zaradi usada neprevozna. Zaprli so jo pod kontovelskim Ključem, pri vrhu Kontovelske rebri.

Prevoznik Trieste Trasporti je vzpostavil nadomestni avtobusni prevoz med Trgom Oberdan in območjem pri hišni številki 431 na Furlanski cesti, do območja zapore. Avtobusni liniji 42 in 44 sta bili preusmerjeni na Novo cesto za Opčine.