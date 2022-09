Gasilci iz Tolmeča so včeraj ob pomoči enote za speleološke, gorske in vodne intervencije posredovali v kraju Lenzone v občini Ovaro, kjer je pes zdrsnil v grapo, od koder si ni mogel pomagati. Gasilci so se z vrvmi spustili dobrih 260 metrov in ga dosegli. Privezali so ga in ga nato previdno potegnili na varno. Psa, ki na srečo ni bil poškodovan, so izročili gospodarju. Posredovanje je trajalo skoraj štiri ure.