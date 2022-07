Gasilci so požrtvovalni, ne morejo pa delati v nedogled

Za gasilce so zadnji tedni zelo zahtevni. Takih gozdnih požarov, kakršnim smo priča na tržaškem in predvsem goriškem Krasu, ni pomniti, kakor tudi ne tolikšnih evakuacij, saj še nikoli niso bile do take mere ogrožene vasi.

Na tržaškem poveljstvu gasilcev v Ulici D’Alviano smo se o dogajanju pogovorili z inženirjem Aleksandrom Sancinom, namestnikom pokrajinskega poveljnika gasilcev. Tržaški Slovenec, ki je v gasilske vrste vstopil leta 1994, je danes »številka dve« med gasilci na pokrajinski ravni. Njegovo znanje slovenščine je med drugim pospešilo tudi sodelovanje s koprskimi ter z drugimi slovenskimi gasilci.

V četrtek dopoldne, ko smo ga intervjujali, je v svojo pisarno sedel po daljšem sestanku s pokrajinskim poveljnikom Girolamom Bentivogliom Fiandro, na katerem je bil govor o požarih tistega dne.

Letošnje poletje je zaradi gozdnih požarov izjemno naporno, še zlasti to velja zadnja dva tedna. Kako prihaja do teh požarov – so krivi vlaki, strele, so na delu požigalci?

Točnega odgovora nimam, vseeno pa lahko nekaj povem. Začelo se je 19. julija zjutraj, prvi klic smo okoli 9. ure prejeli v zvezi s požarom za trgovino Conad pri Devinu, pod železnico. Četrt ure kasneje je prišel drugi klic, drug požar se je vnel ob cesti med Štivanom in Medjevasjo, tudi tisti je bil ob železnici. Danes zjutraj (v četrtek, op. nov.) je izbruhnil gozdni požar pri Briščah, prav tako ob železnici. Povsem možno je, skratka, da je kriv vlak.

Ali je usklajevanje dela z logističnega vidika zahtevno?

Z logističnega vidika ne toliko, večji problem je z ljudmi. Gasilci so namreč vedno eni in isti: četudi jih pokličemo izven njihovega delovnega časa, da opravijo nadure, se to lahko zgodi dvakrat, trikrat, a se ne more ponavljati v nedogled. Ljudje so izčrpani.

Prejšnji teden so opravili dnevno izmeno, torej dvanajst ur, potem pa smo jih tu na centrali obdržali še med nočno izmeno, dodatnih dvanajst ur, ker smo tiste »sveže« poslali na požarišče. Ko se to vleče preveč na dolgo, postane problem. Tudi glede na to, da naši gasilci niso tako mladi, pa čeprav imajo še veliko energije. Ampak od dvajsetletnika lahko zahtevaš večji telesni napor.

Kolikšna je njihova povprečna starost?

Do lani ali predlani je znašala 45-50 let.

Koliko je gasilcev na Tržaškem?

Trenutno nekaj manj kot dvesto za celo pokrajino (Trst, Milje, Opčine).

Sindikati se pritožujejo, da je gasilcev premalo. Je to res, vsaj v teh primerih?

V teh primerih da, ker če današnjo sliko primerjamo s tisto izpred nekaj let, takrat ni bilo problemov.