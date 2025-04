Danes (17. aprila) dopoldne so pordenonski gasilci priskočili na pomoč otroku v kraju Fiume Veneto. Ta je namreč ostal blokiran v stranišču tamkajšnjega gostinskega obrata, saj mu ni uspelo več odpreti vrat. Gasilci so prišli na kraj nezgode in se začeli pogovarjati z otrokom, da bi ga pomirili. Kmalu zatem jim je uspelo odpreti vrata, malček pa je skočil v objem enega od prisotnih gasilcev.