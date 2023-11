Gasilci iz Maniaga so danes zjutraj v kraju Tramonti di Sopra na Pordenonskem reševali muflona, ki je obtičal v spodnjem delu jezu Ca’ Selva. Na kraj so prispeli še veterinarsko osebje z videmske univerze, gozdarski policisti in osebje centra za reševanje divjadi. Veterinar je v žival izstrelil uspavalo, nato so muflonu prekrili oči in so ga gasilci uspeli rešiti. Veterinar ga je pregledal in ugotovil, da je z njim vse v redu, nato so ga nekaj kilometrov stran spustili v naravo.